Calciomercato Reggina: è la giornata di Rolando e Mustacchio

A due giorni dalla sfida contro il Lecce, la Reggina nel proprio organico conta in più l’unica presenza nuova rappresentata da Claudiu Micovschi, mentre in uscita, ufficialmente c’è la rescissione con Lafferty.

Ore calde per Rolando e Mustacchio

Sono ore caldissime per almeno due delle diverse trattative che si stanno portando avanti e per entrambe si attende la decisione dei calciatori. Partiamo da Gabriele Rolando: l’esterno è in uscita e su di lui due società fanno molto sul serio. Inizialmente sembrava l’Alessandria la squadra favorita, mentre è assai probabile che il calciatore finisca al Bari, proprio per scelta diretta dell’interessato. Si attendono solamente gli ultimi passaggi. Quali? Il si di Mustacchio, dato ad un passo dagli amaranto, seppur è ancora attesa la risposta definitiva che potrebbe arrivare a breve e quello di Rolando, quest’ultimo comunque ormai prossimo.

Questione portiere

Non c’è alcun dubbio che sarà Nicolas il nuovo titolare della porta amaranto. Il giocatore dovrebbe essere a Reggio e si attende l’ufficializzazione per averlo disponibile già dalla gara con il Lecce. In questi giorni si spera di trovare una sistemazione per Guarna o Farroni, tranne che non si decida a sorpresa di interrompere il prestito di Plizzari con il Milan.