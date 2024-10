Calciomercato Reggina: Santander e Obi posizioni diverse. Nessuna asta per Forte

La Reggina è attiva sul calciomercato. Le idee su dove e come intervenire sono chiare ma sempre con la logica dell’intervento mirato e senza creare scompensi all’interno di un gruppo coeso, forte e che merita grande rispetto, così come continua a ripetere il tecnico Inzaghi.

La chiusura del girone di andata con gli amaranto al secondo posto della classifica, quindi in zona promozione diretta, ha cambiato gli scenari rispetto a quelle che potevano essere le previsioni iniziali e quindi ci si rende conto che con qualche innesto la squadra si potrebbe rendere ulteriormente competitiva. Portiere e attaccante sono gli obiettivi principali, ma non sarà semplice concludere trattative per calciatori che ricoprono ruoli così importanti, come superare una concorrenza agguerrita e richieste che in questa fase possono risultare eccessive. Andando sul pratico, Sirigu e Forte sono (o meglio erano) obiettivi reali ma per entrambi le cifre per arrivarci sono state ritenute esagerate e la Reggina non intende partecipare ad aste, vista la numerosa concorrenza anche di società importanti. Per questo motivo il Ds Taibi ha fatto una capatina all’estero, una sorta di ricognizione che potrebbe tornare utile proprio riguardo eventuali interventi in entrata. Su Leali sono state chieste informazioni, ma il portiere in scadenza con l’Ascoli, potrebbe aver trovato un accordo con il Pisa, ma per la prossima stagione.

Guardando invece all’interno dell’organico, le posizioni più attenzionate sono quelle di Santander e Obi. Sull’attaccante la società non punta più ed insieme al suo procuratore sta cercando una soluzione per liberarsi di un contratto molto pesante ed in scadenza nel giugno del 2024. La posizione di Obi è diversa. C’è molta fiducia che l’intervento al quale si è sottoposto il centrocampista, possa risolvere in maniera definitiva le ripetute problematiche fisiche e quindi si attenderà ancora, prima di assumere una decisione definitiva. Nel frattempo, dopo qualche giorno di vacanza, la squadra da domani riprenderà la preparazione, in vista della ripartenza del campionato programmata per il prossimo 14 gennaio.