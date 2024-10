Calciomercato Reggina: si stringe per attaccante e centrocampista

La Reggina si muove su diversi fronti. Le ore passano e manca sempre meno alla chiusura della seconda sessione di calciomercato. Dopo aver ufficializzato il difensore Terranova, il ds Taibi vuole chiudere per attaccante e centrocampista. Sulla mediana si registra il sorpasso della società amaranto sul Modena per Artur Ionita, elemento di esperienza e qualità che ha condiviso con Inzaghi l’esperienza al Benevento, ma in questa prima parte di stagione ha faticato con la maglia del Pisa. Davanti i nomi sono quelli di Pink e Strelec ed è proprio su quest’ultimo che si stanno registrando passi in avanti. David Strelec dello Spezia è una punta centrale classe 2001 che fino al momento ha collezionato tra campionato e Coppa Italia circa 300 minuti. Da capire se l’attaccante dello Spezia ha superato l’austriaco Pink.

Leggi anche