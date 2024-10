Calciomercato: tre squadre sull’attaccante ex Reggina Montalto

I tifosi amaranto sognano un suo ritorno, ma nonostante da tempo il suo nome venga accostato alla Reggina e il calciatore sia molto legato alla piazza, il suo arrivo a Reggio Calabria è assai improbabile (quasi impossibile). Adriano Montalto dopo il buon campionato disputato con la maglia della Casertana e la doppia cifra raggiunta, lascerà la compagine campana per una nuova esperienza e gli estimatori non mancano. Ci sono almeno tre società di serie C sull’attaccante e tutto con importanti ambizioni. Benevento, Avellino e per ultimo il Taranto hanno messo nel mirino Montalto, garanzia di gol soprattutto in un campionato come quello di serie C.