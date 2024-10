Calciomercato: dopo Convitto, il Trapani vuole un attaccante del Siracusa

Il girone di andata si è concluso con la capolista Trapani imbattuta ed un buon vantaggio su chi insegue. Nonostante questo continua ad essere fortemente presente sul mercato e dopo aver rinforzato l’organico con i vari Crimi, Palermo, Bova, Convitto e Sartore adesso punta ancora su un calciatore del Siracusa. Gli aretusei si trovano ad inseguire ed anche sul mercato cercano di tenere il passo della corazzata, riuscendo a piazzare un grande colpo, l’attaccante Sarao che nel reparto offensivo affiancherà Maggio ed Alma, due giocatori che insieme fino al momento ed in attesa della partita da giocare con il Real Casalnuovo, hanno messo a segno 22 reti. E proprio in virtù dell’arrivo dell’ex Catania che tra i biancoazzurri non trova più spazio Ciro Favetta, tra l’altro non convocato per quest’ultimo match e che ha già salutato società e compagni. Il Trapani, quindi, è pronto a piazzare un altro colpo. In alternativa tra gli obiettivi c’è Samuele Vianni che ha qualche richiesta anche in serie C.

Arrivato Sartore

“Il Trapani ha comunicato l’ingaggio di Francisco Dos Santos Sartore. Esterno offensivo brasiliano classe 1995, arriva da svincolato. Nella prima parte della stagione 2023/24 ha vestito la maglia del Renate in serie C, dove è sceso in campo dodici volte e segnando una volta. Vanta oltre 230 presenze in C. Nel corso della sua carriera, dopo l’esperienza nel settore giovanile del Genoa, ha vestito le maglie di Lucchese, Matera, Alessandria, Bisceglie, Turris e Fiorenzuola“.