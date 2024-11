Calzedonia: ecco tutti i costumi donna della collezione Mare 2014

di Laura Maria Tavella – È ufficiale: Calzedonia apre ufficialmente la stagione estiva, presentando la nuova linea di costumi 2014.I costumi Calzedonia sono stati realizzati in tutte le forme più trendy della stagione, modelli a due pezzi, interi e trikini che la griffe declina in tutte le colorazioni più glamour del momento.Anche quest’anno Calzedonia coniuga lo studio di silhouette audaci, capaci di valorizzare ogni donna, con le fantasie e gli accostamenti cromatici più fashion, creazioni glamour per accontenteranno proprio tutti i gusti.Il bikini, come sempre, è il grande protagonista con numerose varianti sia in termini di reggiseno sia di slip.La campagna pubblicitaria ha come protagonista la bella Sara Sampaio, modella portoghese di 22 anni, ritratta sulla bella Isola di Antigua (Piccole Antille) con il mare cristallino dei Caraibi alle spalle.Sono numerosi i reggiseni a fascia, con coppe preformate: alcune hanno un disegno a cuore, altre invece hanno un taglio dritto, certamente più sportivo ma impreziosito da dettagli raffinati.Divertente anche il modello monospalla. Non mancano poi i push up per modellare le forme e aumentarne il volume anche in spiaggia. La caratteristica principale di questa collezione sono i colori: turchese, verde, petrolio, blu navy, tutte sfumature che ricordano l’oceano. Per chi ama i colori caldi, ovviamente, anche tanto rosso, giallo e fucsia.Infine il ritorno dei costumi interi, che quest’anno risultano essere ancora più eleganti, come quelli dei modelli allacciati davanti e molto scollati sulla schiena.