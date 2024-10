Campionati Primavera ASI: ‘Esperienza Nuoto’, l’avventura continua

Si è svolta la 2ª e ultima tappa del Campionato Primavera ASI 2024, presso la piscina comunale di Lamezia Terme, manifestazione alla quale hanno preso parte diverse squadre regionali. Tra di loro c’era anche la società reggina “Esperienza Nuoto” del Centro Sportivo Andrea Maria di Pentimele, che ha partecipato al campionato con ben 69 atleti.

Citiamo di seguito i nomi di coloro che hanno partecipato:

• Ambrogio Vincenzo

• Barreca Aurora

• Barresi Giovanni

• Battaglia Francesco

• Battiata Matteo

• Bilardi Asia

• Bilardi Fortunato

• Borrello Stella

• Buonafede Nestore

• Cipri Federico

• Cogliandro Laura

• Colella Anita Valentina

• Colella Velia

• Corrado Azzazi Dalila

• D’Agostino Lavinia

• Ferrante Giulia

• Ferruggiara Emon

• Ficara Miriam

• Floridia Grace

• Fontana Giovanni

• Fontana Luana

• Fontana Matteo

• Furfaro Gabriele

• Furfaro Gerardo Nicolò

• Galimi Matteo

• Genovese Anna Maria

• Giannazzo Santa

• Giunta Santina

• Gonnelli Leandro

• Idone Claudia Rosalba

• Ierinò Raffaella

• Iero Martina

• La Cava Giuseppe

• Laganà Augusto Davide

• Larnè Bolognari Matilda

• Lauria Giorgia

• Lewis Gwyneth Elizabeth

• Lewis James Clifford

• Logiudice Giorgia

• Longo Arianna

• Macrì Davide

• Mandalari Bruno

• Nava Domenico

• Nocera Antonino

• Pace Antonio Emanuele

• Palermiti Giuseppe Matteo

• Paviglianiti Antonino Cesare

• Paviglianiti Giorgia

• Piromalli Irene

• Pizzimenti Antonino

• Pontrelli Matteo Antonio

• Quattrone Pietro

• Reina Giuseppe

• Romanò Amalia Angela

• Romeo Alessia

• Romeo Leonardo

• Santodonato Jacopo

• Saraceno Antonino

• Scapati Vittoria

• Scordo Anna Karol

• Surace Aurora

• Surace Ludovica

• Taverriti Giuseppe

• Tegano Sofia

• Turano Carol

• Votano Iris

• Zampogna Alessio

• Zimbalatti Viola

• Zoccali Gabriele Rocco Antonio

I piccoli e grandi atleti di Esperienza Nuoto hanno portato a casa numerosi risultati in seguito a questo evento: 1°posto nella Classifica Generale; 1°posto nella Classifica Master; 1°posto nella Classifica Categoria; 3°posto nella Classifica Esordienti e 3°posto nella Classifica Propaganda.

“Una bella manifestazione piena di sana competizione quella che si è svolta a Lamezia, che ci rende immensamente orgogliosi e fieri dei nostri ragazzi”, commenta l’allenatrice della squadra ASI, Santina Giunta insieme all’allenatore e co-presidente Emon Ferruggiara, che aggiunge “Non vediamo l’ora di partecipare alle prossime gare per dare il meglio di noi stessi continuando a divertirci come abbiamo sempre fatto”.