“In una fase delicata della mia vita, ho trovato conforto nella musica e scoperto un’inattesa ‘iperattività’. Di getto, in poche settimane, ho scritto musica e testo di 14 canzoni, che comporranno il mio primo album”. La passione per la musica del reggino Andrea Irto risale a diversi anni fa, come lui stesso racconta ai microfoni di Citynow: “Suonavo nelle cover band di gruppi storici come Queen, Guns N’ Roses e Ac-Dc, sin da bambino invece suonavo la chitarra, mia fedele compagna. Poi ho iniziato a prendere lezioni di canto, fino a quando non mi è esplosa improvvisa questa vena cantautorale”.

Ad anticipare il disco il primo singolo “Va così”, una sorta di dialogo immaginario che vede protagonista un lavoratore stanco di timbrare il cartellino, ‘costretto’ in una vita che non gli piace. Testo molto ironico, a tratti sarcastico, chiari i riferimenti a monumenti della canzone italiana come De Gregori e De Andrè. “Loro rappresentano le mie maggiori ispirazioni, assieme ai gruppi rock che ho ‘omaggiato’ per diversi anni suonando nelle cover band. Come definirei la mia musica? Un coacervo di norme che coesistono, di materie differenti in cui nessuna prevale”.

Diversi i temi trattati nel primo lavoro del cantautore reggino, la critica alla società attuale, alle sue contraddizioni, è amara e diffusa. “Va Così” inaugura un album in cui si sviscerano diversi problemi della società moderna, troppo attenta alla forma e molto poco alla sostanza. Dinanzi a tutto questo l’autore, incapace ormai di lottare, dopo aver provato ad adattarsi e ad essere centomila persone a seconda delle esigenze, si è ritrovato da solo, uno.

Un cantautore ‘per caso’ si autodefinisce Irto, lo sfogo comunicativo è servito per anche come medicina dell’anima, via d’uscita in un labirinto nel quale si sentiva rinchiuso. “Ho cercato, o forse è uscito in modo inconscio, il metodo comunicativo che mi rappresentasse. Nasce come reazione a una rabbia interiore, che non volevo trattenere. Detesto stare da solo, combattere con i miei demoni. Quindi preferisco imbracciare la mia chitarra, e farmi guidare da lei”.

Il video di ‘Va così’, il singolo che anticipa l’uscita dell’album