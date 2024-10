Caos Rieti: intanto allo stadio Scopigno staccano la corrente

Ultimissime notizie da Rieti secondo quanto riferisce il sito rietilife.com: “Nella difficilissima situazione del Rieti calcio, arriva un altro macigno per il club. Operai della ditta elettrica hanno staccato in questi minuti la corrente allo stadio Manlio Scopigno. La motivazione è da ricercarsi nel mancato pagamento delle bollette dello stesso impianto e del Ciccaglioni, per un ammontare di 7000 euro”.

Intanto la Reggina prosegue il suo lavoro di preparazione e da giorni mister Toscano invita i suoi a non leggere e non ascoltare quanto sta accadendo in casa di quello che dovrebbe essere il prossimo avversario. Denis e soci stanno cercando di vivere a settimana come tutte le altre, quindi massima attenzione e totale concentrazione.

Leggi anche

Leggi anche