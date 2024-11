CAPPOTTO SPORTING REGGIO. Buona la prima per i ragazzi di mister Mangano.

di Nicolino D’Ascoli . Conclusa la prima giornata del campionato di calcio a 11 UISP, le favorite al titolo partono tutte bene. Nella giornata di domenica infatti il San Rocco Puzzi vince in casa non senza qualche difficoltà per 5 a 3 contro il S. Elia Ravagnese. I padroni di casa partono subito aggressivi e si portano sul 4 a 0, ma gli ospiti iniziano una grande rimonta fino al 4 a 3, poi lo spessore tecnico maggiore dei campioni in carica esce fuori e il risultato si fissa sul 5 a 3. Grande e netto successo anche per la Polisportiva Futura che con un netto 3 a 0 piega la matricola Nuova Amatoriale Bovese. Combattuto derby Bagnara – Scilla , il risultato è di 1 a 1, buon punto per entrambe le squadre.CASA SPORTING . L’attesissima prima uscita dei vicecampioni provinciali, in casa contro il CS Giare supera di gran lunga le aspettative del pre gara. Lo Sporting Reggio scende in campo con la nuova divisa targata CityNow.it, che regala un colpo d’occhio fantastico. Il tecnico dei reggini mischia subito le carte e lancia un forte segnale a tutto il gruppo, nessuno ha la maglia da titolare assicurata. Ad inizio gara si respira una forte tensione, c’è solo un risultato ammissibile, la vittoria.LA PARTITA . Parte immediatamente forte la compagine locale, possesso palla e verticalizzazioni perfette portano alla prima rete stagionale per i locali , dopo solo undici minuti di gioco quando il bomber Mazzei con un guizzo da attaccante puro la mette dentro. Lo Sporting, supportato dai tifosi, mette la quinta e attacca a tutto spiano creando almeno due occasioni limpidissime a tu per tu col portiere avversario, entrambe di poco a lato. Si deve aspettare il trentanovesimo minuto per vedere andare in gol Carnà, rapidissimo nel superare la retroguardia Melitese e portare i suoi sul 2 a 0. Il primo tempo si conclude così. Nessuna occasione per gli avversari.La seconda parte di gioco si apre subito con due marcature veloci, al quarto ed al settimo minuto Francesco La piana sigla la sua prima doppietta personale e chiude i conti praticamente. Due gol di rapina frutto di azioni corali della squadra, che stasera non sbaglia un colpo. Il 4 a 0 momentaneo blocca gli ospiti che si fanno notare solo per una azione offensiva, un tiro diagonale che finisce sul palo. Nulla più, in campo c’è solo una squadra. Infatti gli uomini di mister Mangano non mollano e continuano a praticare un calcio quasi perfetto, al dodicesimo minuto è la volta di Pustorino segnare un bel gol dopo una serpentina che ha ubriacato i difensori del Giare. Gol meritatissimo dopo una traversa colpita poco prima su punizione. Girandola di cambi per lo Sporting che cambia gli uomini ma non la mentalità. I subentrati si mettono subito in mostra, al ventesimo minuto Melanie realizza il 6 a 0, ruba palla al centrale del Giare e trafigge l’incolpevole portiere. Si ripete Melanie dopo soli altri quattro minuti con un tiro a giro dal limite, alla Del Piero (ci scusiamo per il paragone, ma la rete è meravigliosa). 7 a 0 il parziale, ma dalla panchina arrivano indicazioni di continuare a giocare palla a terra e rimanere concentrati. La sostanza non cambia, occasioni da rete a raffica, Flesca sbaglia un gol praticamente già fatto, a porta spalancata la mette alta e si dispera, ma non c’è da preoccuparsi, al trentunesimo archivia la pratica CS Giare un recuperato Matà, cross dalla destra e sforbiciata al volo spettacolare, superba. 8 a 0 e Caristo (portiere del Giare) per l’ottava volta raccoglie la palla dal sacco. Ultimi minuti di gioco inutili. Il risultato non cambia e lo Sporting Reggio porta a casa i primi tre punti. Ospiti praticamente non pervenuti.IL COMMENTO. Il risultato così rotondo non deve ingannare nessuno. Gli avversari non sono sicuramente una squadra materasso, tra le loro fila ci sono giocatori di spessore che hanno militato anche in categorie importanti, una serata storta può capitare a tutti, certo un esordio del genere non se lo aspettavano sicuramente, ma il campionato è lungo, ci sarà tempo e modo per dimostrare il loro valore reale.Stesso discorso in casa Sporting, i complimenti arrivati da tutti, in primis proprio dagli avversari non devono far montare la testa alla società ed ai giocatori. Sicuramente il risultato plateale è una iniezione di fiducia nei propri mezzi, i ragazzi hanno seguito alla lettera le parole del mister e hanno disputato una gara perfetta, ma già dalla prossima domenica in casa della Bovese sarà tutto diverso. Piedi ben saldi a terra e cali di concentrazione non ammessi. Partire bene è stato fondamentale, ma ai fini del campionato non è stato fatto ancora nulla. Aspettiamo qualche altra partita prima di dare un giudizio che ad oggi sarebbe un po’ affrettato. Sporting Reggio – CS Giare : 8 – 0 Marcatori : Mazzei, Carnà, La piana, La piana, Pustorino, Melanie, Melanie, Matà