Carnevale e San Valentino alternativi? A Reggio Calabria Intrappola.to è la soluzione!

Siete stufi delle solite cenette al lume di candela o delle stesse feste in maschera uguali ogni anno? Siete alla ricerca di un’idea geniale per un San Valentino “alternativo” ed una festa di Carnevale indimenticabile? La soluzione c’è e si chiama INTRAPPOLA.TO!

Un’avventura, una sfida, un’escape room, Intrappola.to è il gioco di fuga dal vivo più famoso dello stivale che darà un tocco di adrenalina alle tue feste di febbraio!

Intuizione, cervello, logica, capacità di osservazione, lavoro di gruppo e complicità… Giocare è divertente, avvincente, emozionante. Per farlo basta formare una squadra (da 2 a 6 giocatori) e prenotarsi on line. Pochi minuti e un primo enigma da risolvere inviato via email svelerà la chiave d’accesso alla stanza. Una volta sul posto la squadra si troverà imprigionata in una stanza misteriosa con soli 60 minuti di tempo per trovare indizi nascosti, identificare codici, aprire lucchetti, risolvere quiz, giochi e indovinelli e cercare di uscire. Solo il 3% dei partecipanti è riuscito a liberarsi al primo tentativo, difficile… ma non impossibile!

53 stanze in 29 città lungo tutto lo stivale, 6 in Spagna, 1 in Francia, 10 nuove aperture in programma, oltre 500.000 partecipanti, migliaia le recensioni positive del popolo del web e i fan su Facebook. Numeri da record se si pensa che la prima sede ha aperto a Torino ad inizio 2015.

Non solo coriandoli, stelle filanti, cioccolatini e Valentine, quest’anno le feste con Intrappola.to saranno le più originali di sempre… e non dimenticate il travestimento!

Aperto tutto il periodo delle feste.

REGGIO CALABRIA, Via Possidonea 26 a (Classic Room, Fort Knox)