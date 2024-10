Ex Reggina Casale: ‘Vissute emozioni incredibili. Serie D smacco per il popolo amaranto’

In esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it è intervenuto Stefano Casale. L’ex calciatore ha iniziato la carriera da professionista a Foggia, dove ha incontrato Zdenek Zeman. Ha militato anche tra le file di Siena, Salernitana e Bologna (proseguendo con Nola, Siracusa e Sora), prima di indossare per tre stagioni la maglia del Lecce, club con cui ha debuttato in Serie A. Due anni anche nella Sampdoria, per poi vivere le ultime esperienze con Reggina, Cosenza e Taranto. Il suo pensiero sulla sua esperienza in amaranto e sull’attuale squadra:

Alla Reggina grande esperienza

“Reputo quella di Reggio Calabria l’esperienza più bella dopo quella di Lecce; ho vissuto emozioni incredibili, proprio perché quella Reggina riuscì a conquistare nuovamente la Serie A, dopo la prima e storica promozione del 1999. L’attuale società, purtroppo, si è ritrovata in condizioni tali da dover rinunciare a un campionato importante come quello di Serie B, una delusione atroce per tutto il popolo reggino; essere catapultati improvvisamente in Serie D è uno smacco che questa città non merita affatto“.

Il pensiero sulla LFA Reggio