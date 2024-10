Il Castello Aragonese si illumina per la Giornata Mondiale contro il tumore al pancreas

Anche la Città di Reggio Calabria, nella serata di giovedì 15 novembre, parteciperà alla Giornata Mondiale per la lotta al tumore al pancreas, illuminando di viola il Castello Aragonese per sensibilizzare i cittadini su una patologia che colpisce ogni anno in Italia oltre 13mila persone.

“Facciamo luce sul tumore al pancreas” è il nome della campagna portata avanti dal 2016 dall’Associazione Nastro Viola Onlus, con la collaborazione delle associazioni Fondazione Nadia Valsecchi Onlus, Oltre la Ricerca e My Everest Onlus.

Tutto il mese di novembre è dedicato alla promozione della consapevolezza sulle neoplasie pancreatiche che, accertate spesso in stato avanzato, a cinque anni dalla diagnosi, hanno una mortalità stimata del 90% e ricevono soltanto il 2% dei fondi europei destinati alla ricerca. Secondo le stime il tumore al pancreas rappresenterà la seconda causa di morte per al neoplasia al mondo nel 2030.

Per maggiori informazioni www.nastroviola.org, www.wpcditalia.org, www.worldpancreaticcancerday.org.