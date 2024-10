Serie D, Castrovillari-LFA Reggio Calabria: dove vedere la partita

Momento delicato per la LFA Reggio Calabria in questa fase centrale del girone di andata. L’illusione di potersi avvicinare alla parte alta della classifica è svanita in pochi giorni dopo il pareggio esterno contro il Ragusa, la sconfitta al Granillo con il Trapani ed i tre punti tolti dalla Lega per la rinuncia del Lamezia Terme. Bisogna rialzare la testa e ripartire a cominciare dalla trasferta di questo pomeriggio contro il Castrovillari, compagine ultima in classifica ma in ripresa, con qualche elemento nuovo e reduce da tre pareggi consecutivi.

Dove vedere la partita

Attraverso le tv locali Reggio Tv canale 77 del digitale terrestre, live streaming sul sito reggiotv.it e sulla pagina facebook.

Oppure su Gs Channel canale 83 del digitale terrestre, sul sito retereggio.tv e sulla pagina facebook dell’emittente.