Catanzaro, incendio rifiuti in mattinata: intervento Vigili del Fuoco

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta questa mattina, in via G. Murat per l’ennesimo incendio rifiuti.

Due i punti di fuoco, distanti tra loro qualche decina di metri, che hanno interessato cumuli di rifiuti solidi urbani di vario genere abbandonati. Le fiamme si sono propagate ai terreni limitrofi.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere i roghi e all’estinzione degli stessi evitando il propagarsi delle fiamme verso le abitazioni. Ci sono stati disagi per la popolazione della zona dovuti al fumo intenso ed acre prodotto dalla combustione dei rifiuti.

Non si registrano danni a persone. Il dolo è l’ipotesi più accreditata circa l’origine dell’incendio.