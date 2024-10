Centro sportivo S. Agata, qualcosa si muove. Il 18 dicembre scade la concessione (foto)

E’ partito il conto alla rovescia. L’unica notizia ufficiale è che il 18 dicembre scadrà la concessione provvisoria assegnata a La Fenice Amaranto per la gestione di una parte del centro sportivo S. Agata, poi si dovrebbe procedere all’assegnazione per bando. In occasione dell’ultima conferenza stampa del DG Ballarino, l’argomento è stato toccato ed in maniera anche piuttosto decisa: “Il centro è fatiscente, i campi sono sei e solo uno è utilizzabile. Per rimetterli a posto servono più di due milioni. Oggi il S. Agata è questo. Chi di voi lo prenderebbe? Il mister dice che non ci possiamo più allenare, le nostre giovanili sono costrette ad andare in altre strutture. Qualcuno ci minaccia dicendo che giorno 18 dicembre dobbiamo uscire e lo faremo. Ci stiamo muovendo, perché un’altra concessione provvisoria non può essere data visto che verrà fatto il bando”.

In realtà, invece, qualcosa si sta muovendo ed attraverso qualche scatto fatto nel giorno della conferenza di mister Trocini, si può notare come campo 2, quello dove attualmente si allena la squadra amaranto, sia ridotto ai minimi termini (pare ci siano anche irrigatori mal funzionanti), mentre sul campo 1, da tempo in stato di abbandono, si è provveduto intanto al taglio di tutte le erbacce ed a breve dovrebbe essere effettuata la semina, nulla di ufficiale. Le prime due foto riguardano il Campo 1, la terza Campo 2.