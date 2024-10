Centro Studio Danza e Parco Ecolandia insieme per la Festa della Terra

Domenica 22 Aprile, in occasione della Giornata della Terra, il “CENTRO STUDIO DANZA”, diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi, inizia una grande collaborazione con il Parco Ecolandia, una grande realtà che si pone, ormai da anni, con successo, l’obiettivo di promuovere la crescita economica, sociale, ambientale e culturale della nostra città, attraverso attività e promozioni volte a migliorare la percezione, la visione e la qualità della vita. Ed il “CENTRO STUDIO DANZA”, da sempre attento e sensibile a tutte le tematiche sociali, non poteva che rispondere positivamente all’invito di creare una sinergia costante tra gli eventi promossi dal Parco e la propria attività artistica.

Nasce così, in occasione della Festa della Terra il primo incontro, che il “CENTRO STUDIO DANZA” ha pensato di dedicare ad una disciplina molto particolare, che fa del contatto con la terra, uno dei suoi punti chiave, ovvero il TAI CHI , che sarà, ovviamente, richiesto su prenotazione.

L’augurio è che la nostra città, ancora una volta, possa accorrere numerosa e non perdersi quest’occasione per gratificare e ringraziare, non soltanto la nostra tanto amata TERRA, nel giorno del suo “compleanno”, ma anche il lavoro di tutti i collaboratori, i professionisti e gli artisti del PARCO e del CENTRO STUDIO DANZA che, con passione e dedizione, hanno realizzato una giornata così interessante da offrire alla propria città.