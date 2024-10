Cesena, Patrignani: ‘La maggioranza c’è per le promozioni in B’

Il Consiglio Federale dell’8 maggio è stato rinviato, mentre l’Assemblea del 7 sarà compatta a confermare quasi in blocco le proposte del Consiglio Direttivo di Lega Pro. La conferma arriva anche dal presidente del Cesena Corrado Augusto Patrignani, a Teleromagna, intervento ripreso da tuttoC.com. “La maggioranza dei club è favorevole all’interruzione del campionato, in quanto non ci sono le condizioni per tornare a giocare in sicurezza. Se sarà così, siamo favorevoli alla promozione in B della prima in classifica nei tre gironi, al blocco delle retrocessioni e ad accogliere le nove promosse dalla D. Resta da individuare un criterio equo per far salire la quarta squadra in B”.

