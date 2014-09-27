Chiara e Martina Scarpari insignite del Premio Nazionale TV L’Altra Italia

Il prestigioso riconoscimento ricevuto a Napoli , nella sezione giovani, al Premio Nazionale TV ” l’ Altra Italia” conferma che Chiara e Martina non saranno una meteora nel mondo dello spettacolo bensì una solida e durevole realtà. La kermesse si è svolta venerdi 26 settembre all’ Agorà Morelli, la suggestiva ed esclusiva location della città partenopea ,alla presenza di rappresentanti istituzionali locali, provinciali, regionali e nazionali, ospiti illustri ed alcuni membri ad honorem del Premio. Le giovanissime gemelle di Varapodio hanno ricevuto il premio (rappresentante un veliero d’ oro realizzato dal maestro del bronzo Egidio Ambrosetti) quale “bella e nuova espressione dello spettacolo italiano” . Sul palco si sono alternati prestigiosi nomi di carattere nazionale e internazionale nel campo della cultura, della scienza, del giornalismo e dello spettacolo, madrina dell’ evento Liliana De Curtis, figlia del famoso artista Totò. La clamorosa ovazione del pubblico presente al termine delle esibizioni di Chiara e Martina, ancora una volta, ha dimostrato come le due gemelle sappiano emozionare profondamente. Il Premio Nazionale TV l’Altra Italia “Vite da Premio” e’ un grande evento italiano conosciuto in tutto il mondo, giunto alla sua XI edizione è ideato da Gaetano Cerrito.