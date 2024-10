Al Cineteatro Metropolitano la recita di fine anno della scuola ‘Collina degli Angeli’

Si terrà giovedì 27 giugno 2019 alle ore 17:00 la recita di fine anno della scuola dell’infanzia Collina degli Angeli.

La scuola nata nel 1997 è diventata un punto di riferimento per più piccoli nella città di Reggio Calabria, l’attenzione verso le esigenze dei bambini, la cura dei dettagli ed il progetto educativo sono i punti cardine che in questi 22 hanno indicato la strada percorsa.

La fine dell’anno scolastico, si sa, è un momento emozionante ma allo stesso tempo delicato, che conclude un percorso educativo durato dieci mesi (la scuola rimarrà aperta a luglio e chiusa solo nel mese di agosto). Dopo un intero anno trascorso assieme tra giochi, letture e momenti di apprendimento, le educatrici e i bambini si salutano in un momento di condivisione con le famiglie.

Per l’occasione, è consuetudine organizzare una recita di fine anno scolastico, che racconti quanto fatto insieme e permetta a tutti di vivere un piacevole momento di condivisione.

É evidente che la natura offre al bambino un sillabario di esperienze irrinunciabili, travolgenti, ma spesso in nome della sicurezza assoluta, gli mettiamo un guinzaglio, gli impediamo di essere l’esploratore che è e che è necessario che sia. Proprio per rispondere all’esigenza naturale del bambino di indagare l’ambiente in cui vive, si è scelto questo argomento:

I QUATTRO ELEMENTI: FUOCO ARIA TERRA ACQUA

Gli elementi naturali fanno parte della nostra vita fin da quando rivolgiamo il primo sguardo al mondo.

Veniamo a contatto con l’acqua in ogni momento della giornata dalla semplice azione di bere a quella del bagnetto.

Sentiamo l’aria sul nostro viso e sappiamo che è abitata da tanti animaletti che vediamo girarci attorno.

Sulla terra ci si cammina e prima ancora ci si gattona.

Sulla terra ci si cammina e prima ancora ci si gattona. Il fuoco lo vediamo molto volentieri quando dobbiamo spegnere le candeline su di una bella torta di compleanno.Il bambino vive immerso nel mondo della natura, ha bisogno di essere condotto per mano per osservare, analizzare e comprendere tutto ciò che lo circonda.

La motivazione dell’argomento scelto nasce dall’esigenza di fornire risposte stimolanti ed adeguate alle curiosità tipiche del bambino.

TERRA ARIA ACQUA FUOCO non sono solo oggetto di attenzione, fonte di scoperta, occasione per manipolare, toccare… ma anche elementi fondamentali per stimolare il sentire, l’immaginazione e l’espressione di sè.

Il contatto con la natura concorre al raggiungimento di uno stato di maggiore benessere psico-fisico: il bambino gioisce nel trovare piccoli tesori, ascolta estasiato, rumori e i suoni che la natura offre, guarda, osserva, ascolta, si gusta la semplicità e la bellezza della natura, immagina, immagazzina dentro di sé tutto quanto i suoi sensi registrano, conserva preziosi questi vissuti, li elabora e rielabora in un particolare stato d’animo di serenità.

Lo spettacolo inizierà con i bambini della sezione primavera che saranno impegnati in due balletti e la consegna delle medaglie premio. A seguire ci sarà la vera e propria recita della scuola materna, intervallata da alcuni momenti di danza. Un piccolo saggio di musica ed inglese.

La consegna delle medaglie e dei diplomi, concluderà questa magnifica giornata che lascerà sicuramente un gradevole ricordo ai bambini, ai genitori e agli insegnanti e a tutti coloro che vorranno assistere allo spettacolo.

Lo staff della scuola Collina degli Angeli vi invita a partecipare e far partecipare amici e parenti dei piccoli Alunni, come premio dell’impegno e dell’entusiasmo con i quale hanno affrontato per tutto l’anno questo progetto.

Allora giovedì 27 Giugno ore 17:00 vi aspettiamo al Cine Teatro Metropolitano DLF sito in via via Nino Bixio, 44 a Reggio Calabria.