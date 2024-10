Festa Madonna: le modifiche alla viabilità

Di seguito l'ordinanza con le modifiche alla sosta e alla circolazione in occasione delle bancarelle di Festa Madonna

Modifiche alla sosta ed alla circolazione in occasione dell’insediamento degli operatori commerciali in piazzale Botteghelle, viale Messina e via Siracusa.

In occasione della Festa della Madonna della Consolazione, per l’attività fieristica è stata individuata l’area di piazzale Botteghelle quale sito per l’insediamento degli operatori commerciali dal 12 al 20 settembre 2020, fatto salvo il periodo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

Il settore polizia municipale e viabilità ordina:

l’istituzione del divieto di sosta 0-24 con zona rimozione, ambo i lati e sul lato mare del fabbricato Telecom del piazzale Botteghelle ed ambo i lati fino al controviale lato mare del viale Calabria;

l’istituzione del divieto di sosta 0-24 con zona rimozione, ambo i lati, in viale Messina, tratto compreso tra la via Botteghelle ed il termine lato nord del piazzale Botteghelle;

l’istituzione del divieto di sosta 0-24 con zona rimozione, ambo i lati, in via Siracusa, esattamente tra il piazzale Botteghelle e per ml. 50,00 verso nord;

l’istituzione del divieto di sosta 0-24 con zona rimozione, ambo i lati, in via Alberto Gatto nel tratto tra la via Sbarre inferiori ed il viale Messina.

INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE IN:

piazzale Botteghelle (dal viale Messina al controviale lato mare del viale Calabria);

viale Messina tratto compreso tra la via Botteghelle e la via trav. VI di via Torricelli (eccetto mezzi del cantiere edile per il tratto tra la via trav. VI di via Torricelli e l’entrata dello stesso cantiere);

in via Siracusa, esattamente tra il piazzale Botteghelle e per ml. 50,00 verso nord.

L’istituzione del senso vietato in via Alberto Gatto nel tratto tra la via sbarre inferiori ed il viale Messina;

L’istituzione di segnaletica di segnaletica di obbligo a sinistra in via trav. VI di via Torricelli all’intersezione con il viale Messina – eccetto mezzi che si devono recare all’interno dell’adiacente cantiere edile;

L’istituzione del divieto di transito in via Enna da termine fabbricato Telecom (lato mare) in direzione mare;

L’istituzione del limite di velocità a 10 km/h per i veicoli autorizzati all’accesso nell’area interdetta alla circolazione veicolare.

DALLE ORE 08:00 DELL’11.09.2020 ALLE ORE 18:00 DEL 21.09.2020

