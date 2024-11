Circolo del Cinema Zavattini: Al via dall’8 ottobre la rassegna 2014-2015. 15 film per 15 mercoledì al Cineteatro Odeon.

Una stagione all’insegna delle novità: il Circolo del Cinema Zavattini darà il via alla rassegna 2014-2015, il prossimo 8 ottobre, proponendo 15 film – allungando così la durata dell’iniziativa, che si protrarrà fino a febbraio – per 15 mercoledì (anziché lunedì), al Cine-Teatro Odeon.Tante novità, ma resta immutato il livello dei film proposti, con una continua ricerca di quanto di interessante e di innovativo, a livello di tematiche e di linguaggi, viene prodotto dalla cinematografia internazionale.Una proposta che si snoderà attraverso una serie di cicli, la cui denominazione si unisce in un’unica frase, che rappresenta un percorso ideale tra tematiche, mondi, obiettivi della stessa rassegna: “In solitaria, attraversando il cambiamento, con leggerezza, per cercare emozioni nascoste, in un’Italia senza schermi”. Di seguito, il programma completo della rassegna (due le proiezioni, alle ore 18,30 – tranne che per Les enfants du paradis, che sarà proposto alle ore 17,30 – e alle ore 21):In solitaria,Mercoledì 8 ottobreAll is lost – di Jeffrey C. Chandor – Usa, 2013Lo straordinario Robert Redford in una storia di tenacia e di speranza.Mercoledì 15 ottobreLocke – di Steven Night – Gran Bretagna/Usa, 2013Nell’abitacolo di un’automobile la metamorfosi della vita di un uomo.Mercoledì 22 ottobreCome pietra paziente – di Aliq Rahimi – Afghanistan, 2012La scoperta di una femminilità negata, in un solitario “duello di corpi”.attraversando il cambiamento, Mercoledì 29 ottobreLa ricostruzione – di Juan Tarauto – Argentina, 2013Dall’egoismo della solitudine alla scoperta del sentimento.Mercoledì 5 novembreLas acacias – di Pablo Giorgelli – Argentina, 2011Ricostruzione di sentimenti in un on the road argentino.Mercoledì 12 novembreJimmy P. – di Arnaud Desplechin – Usa, 2013Lo svelamento di un’anima nel cuore di una cultura antica e dimenticata.Mercoledì 19 novembreGiovane e bella – di François Ozon – Francia, 2013La scabrosa ricerca del proprio posto nel mondo.con leggerezza, Mercoledì 26 novembreMolière in bicicletta – di Philippe Le Guay – Francia, 2013Un raffinato e divertente conflitto tra sentimenti e misantropia.per cercare emozioni nascoste, Mercoledì 3 dicembreNostalgia de la luz – di Patricio Guzmàn – Cile, 2010Stelle e corpi del passato per poter vivere il presente.Mercoledì 10 dicembreLes enfants du paradis – di Marcel Carnè – Francia, 1945La riscoperta di un grande melodramma nel restauro della Cineteca di Bologna.in un’Italia senza schermi.Mercoledì 14 gennaio 2015In grazia di Dio – di Edoardo Winspeare – Italia, 2014Una semplice storia familiare con la forza dei grandi affreschi umani.Mercoledì 21 gennaioLe cose belle – di A. Ferrente e G. Piperno – Italia, 2013La fatica e la bellezza di crescere al sud.Mercoledì 28 gennaioIl venditore di medicine – di Antonio Morabito – Italia, 2014Un thriller su uno “spacciatore di pillole” e un sistema spietato.Mercoledì 4 febbraioPulce non c’è – di Giuseppe Bonito – Italia, 2014Lo scontro tra adulti e infanzia, tra malattia e normalità, tra istituzioni e legami affettivi.Mercoledì 11 febbraioIl treno va a Mosca – di F. Ferrone e M. Manzolini – Italia, 2013Un divertente spaccato dell’Italia della speranza e delle illusioni.Il costo della tessera per i 15 film è di 30 euro e si può acquistare presso il Cineteatro ODEON in Via F. Cananzi n. 30, la Libreria NUOVA AVE in C.so Garibaldi n. 206, laLibreria PE.PO. Via Libertà, 36C, la Libreria CULTURE Via Zaleuco n. 8, l’Edicola COGLIANDRO in Piazza Castello, l’Edicola IELO in Via Italia, l’Edicola SERAFINO in Via Galileo Galilei, la Tabaccheria ORECCHIO Via De Nava n. 133 e la Bottega equosolidale ZOÍ TO OLÓ in Via Monsolini n. 12.Per informazioni i riferimenti sono: www.circolozavattini.it, info@circolozavattini.it, 338.3554496.INFO: www.circolozavattini.it – info@circolozavattini.it – 338.3554496