CityNow incontra il crotonese Renato Caruso, inventore di un nuovo genere musicale…

di Vincenzo Comi – Classe ’82, originario di Petilia Policastro (KR), ha ideato un nuovo genere musicale.

Si chiama “Fujabocla” e mescola vari stili musicali tra cui funk, jazz, bossa nova e musica classica.

Fino all’età di 18 anni rimane nel piccolo paesino calabrese in compagnia del padre musicista e della sua numerosa ‘famiglia di chitarre’.

Alla passione per la musica trasmessa dal padre si affianca quella per i libri.

Renato Caruso è un chitarrista, compositore ed informatico. Suona dall’età̀ di 6 anni, pianoforte e chitarra sono i suoi primi strumenti. Ha lavorato presso l’accademia musicale di Ron, “Una Città Per Cantare” come docente di chitarra classica, acustica ed elettrica, teoria e solfeggio, informatica musicale e responsabile web.

“Dopo la laurea in informatica ho trovato il coraggio di abbandonare il lavoro di programmatore rischiando tutto– spiega Renato Caruso – Mi volevo dedicare totalmente alla musica e ho trascorso due anni a studiare e suonare fino a quando ho conosciuto una sera per caso la corista di Ron in un pub. Nel giro di poco tempo mi sono ritrovato a suonare su un palco insieme a Ron…”

Renato Caruso si è esibito anche con i Dik Dik e Red Ronnie, ha organizzato stage per Biagio Antonacci e Ornella Vanoni ed è anche compositore e chitarrista per diversi artisti come Ylenia Lucisano, Pietro Baffa, Mara Bosisio e Adolfo Durante.

Attualmente lavora presso diverse accademie come docente di chitarra classica, acustica, T&S, informatica musicale. È compositore e produttore artistico presso la casa discografica di Brescia (GNE RECORDS) e consulente musicale Mediaset per la trasmissione “Caduta Libera” di Gerry Scotti su Canale 5, oltre a suonare con diverse formazioni in tutta Europa.

Dal 20 maggio è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming ”, il suo nuovo disco di chitarra acustica “ARAM”.

“ARAM è il nome della mia compagna al contrario. Registrato a Brescia da GneRecords e pubblicato da Edizioni Musicaviva e Bollettino Edizioni Musicali, racchiude 11 composizioni in cui, attraverso il suono di sole chitarre, cerco di esprimere la mia personalità ed il mio universo musicale intraprendendo un viaggio tra le diverse culture del mondo, senza però tralasciare le mie origini.”

Questa la tracklist dell’album: “Aram”, “Madame Paris”, “Petilia”, “Tarantella di Caruso”, “Caos a Milano”, “Ninna nanna d’amore”, “Epicamente”, “Bubbles in my heart”, “Passeggiando con Paco”. “Relax my mind” e “Super Pablo”.

«I brani che compongono l’album sono nati durante alcune esperienze di viaggi in giro per l’Europa e altri del tutto mentali, tra carezze notturne e pianti in solitudine – racconta Renato Caruso – “Aram” è un disco di sole chitarre, con rari interventi di archi che abbracciano atmosfere medievali in “Epicamente”, un accenno di pianoforte che concilia i pensieri positivi in “Ninna nanna d’amore” e chitarre talvolta imponenti, altre raffinate e di buon gusto negli altri brani. “Aram” è libertà, è un mappamondo, un viaggio tra le culture da fare comodamente seduto in macchina o sul divano di casa. “Aram” è quello che c’era dentro da tanto tempo e ora ha trovato il giusto ritmo per partire, con una valigia carica di ricordi e ancora da riempire. “Aram” è l’effetto-spugna, è una parola detta con garbo, un pensiero che ti attraversa, non ti scalfisce, ma ti lascia dentro una energia nuova».

Attualmente, il chitarrista crotonese sta presentando in giro per l’Italia il libro “LA MI RE MI”, edito da Europa Edizioni, dedicato a Pino Daniele. In questo breve saggio-discorso sulla musica, Renato Caruso esplora alcune questioni fondamentali: dal mezzo fisico di propagazione del suono alla qualità materiale degli strumenti, dalla diversità̀ delle culture musicali all’intreccio innovativo con le tecnologie informatiche.

