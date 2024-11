CityNow su ReggioTv. Oggi alle 19:30!

Questo pomeriggio alle ore 19:30 andrà in onda su ReggioTV la prima puntata del nuovo programma televisivo “CityNow” condotto da Vincenzo Comi e Davide Nucera.

La nuova trasmissione del canale 14 del digitale terrestre vi mostrerà le immagini dei migliori appuntamenti in città della settimana appena trascorsa e allo stesso tempo vi informerà su quelli che saranno i migliori eventi dei prossimi sette giorni.

Musica , spettacolo, cinema, arte, nightlife, moda, mostre e tanto altro ancora.

Tra i contenuti della prima puntata, a distanza di un anno dal video ‘Happy from Reggio Calabria”, CityNow vi proporrà nuovamente le immagini che hanno fatto sorridere un’intera città. Il video realizzato con grande creatività ed amore per questa terra, dalle telecamere di CityNow spopolava sul web con oltre 80.000 visualizzazioni. Il video-tormentone di Pharrell Williams ‘Happy from Reggio Calabria’ girato e lanciato nel marzo del 2014 che, ha fatto vedere il ‘sorriso’ della Calabria e l’entusiasmo dei reggini.

A distanza di un anno, rimane da parte nostra esattamente la stessa voglia di veicolare il volto costruttivo della città di Reggio e di mostrare e raccontare le infinite risorse del territorio semplicemente con il giusto spirito.

Non perdetevi quindi la prima puntata del nuovo programma di ReggioTv…CityNow…the easy way to enjoy your life…