Club Soroptimist International, svolta la cerimonia del passaggio delle consegne tra past e nuova presidente

Presso il ristorante L’Accademia dello Chef Filippo Cogliandro, alla presenza delle Socie del Club Soroptimist International, si è svolta la cerimonia del passaggio delle consegne fra la Prof. Laura Giovine e l’Avv. Francesca Crea Borruto.

La past President Giovine ha rivolto un sentito ringraziamento a tutto il consiglio e in particolar modo alla segretaria, Notaio Anna Maria Putortì, per la preziosa collaborazione profusa nei due anni di mandato al servizio del club e ha fatto un bilancio delle numerose e proficue iniziative e progetti realizzati dal club .

La nuova presidente Francesca Crea Borruto – viceprefetto in quiescenza, che in atto svolge la funzione di componente della Commissione Straordinaria presso il Comune di Manfredonia – nel biennio di servizio sarà coadiuvata, oltre che dalla past presidente Laura Giovine, dalla vicepresidente Maria Rosa Abenavoli, dalla segretaria Emma Claudia Corigliano, dalla tesoriera Melina Moscato Conti, e dalle consigliere Natalina Galizia, Grazia Moio Panella e Giulia Arcuri.

La stessa, nell’intervento di insediamento, ha delineato i punti cardine del programma che intende realizzare puntando sulle linee guida dalla presidenza nazionale che hanno come obbiettivo la parità di genere e l’emancipazione femminile, lo sviluppo sostenibile e l’ambiente.

In conclusione, ha ringraziato tutte le Socie e le presidenti che l’hanno preceduta:

“Poiché è attraverso l’impegno di tutte che, tassello dopo tassello, in 53 anni dalla sua costituzione, il club si pone come punto di riferimento per la valorizzazione delle donne nel territorio reggino”.