Saline, apre ‘Purple Gin & altri rimedi’: locale eclettico dallo stile pop

Baristi e cantastorie, è così che si auto-definiscono i gestori di “Purple Gin & altri rimedi“. Un locale super chic che nasce nel cuore di Saline Joniche dall’intuizione di Gianluca Romeo e Francesco Zaccuri che, sin dalla sua recente apertura, ha già riscosso un discreto successo.

Purple Gin & altri rimedi

Non serve di certo un genio a capire che il nome introduce gli avventori a ciò che risulta essere il cavallo di battagli di questa nuova attività, il Gin appunto. I due soci, attraverso il loro nuovo locale, hanno puntato, si, sul super alcolico più venduto, ma soprattutto su quello che lascia spazio ad infinite possibilità. Non esiste, infatti, una sola “ricetta” per servire il gin, le soluzioni sono sempre a numero aperto e fra le più disparate.

Gianluca e Francesco hanno fatto di questo particolare distillato una vera e propria passione da comunicare e trasmettere ai propri clienti. Sarà proprio per questo che il locale ha a disposizione una gamma di oltre 50 tipi diversi.

“Per elencare qualcuno – spiegano i gestori a CityNow – abbiamo portato qualcosa ai frutti rossi, al pepe rosa, alla menta. Insomma, non ci facciamo mancare nulla. I nostri avventori, spesso, ci fanno i complimenti per i nostri ottimi negroni, provare per credere”.

L’offerta, a livello di beverage, è veramente molto ampia, ma a questa non può mancare un accompagnamento legato al food.

Arredo ed anima pop

Un occhio di riguardo, poi, è stato dato in particolar modo all’arredo di “Purple Gin & altri rimedi”. Uno stile pop predomina nell’ambiente dai toni caldi, principalmente rosa. Re della scena il bancone, tutto il contrario del classico in marmo visto e rivisto anche in tv.

Gianluca e Francesco hanno puntato tutto su uno stile eclettico, un po’ retrò ma sempre di grande impatto. Dalle poltrone anni ’70, alla carta da parati (altro grande punto di forza del locale, passando per i tavoli dorati, fino ad arrivare ai bellissimi quadri che chiudono il cerchio dell’arte realizzati da Nunzio Nucera.

Su ogni tavolo è presente anche un particolare distributore di caramelle.

“Le offriamo insieme al cocktail – hanno spiegato i gestori – per rendere un po’ più piacevoli e divertenti le serate dei nostri clienti”.

Maggiori informazioni

Cocktail Bar – Purple Gin e Altri rimedi si trova a Saline Joniche in via Ferrovia n.4.

Aperto dalle 18:00 fino a tarda notte

Per maggiori informazioni visita la pagina Instagram.