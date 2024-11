Coldiretti: l’ospitalità in campagna offre attività culturali

Sono tanti i calabresi e non che nel lungo week end del 25 aprile trascorreranno momenti di vero relax a contatto con la natura.

Gettonatissimi sono gli agriturismi che insieme al buon cibo, offrono attività culturali, sportive, ricreative con percorsi naturalistici e archeologici. Ma anche ristoranti sempre di più attenti ai prodotti nel territorio.

La Calabria – afferma Coldiretti – si sta dimostrando attrattiva per questo tipo di turismo. Diverse le iniziative che ci saranno sull’intero territorio regionale e tra queste, a dimostrazione di una vitalità dell’imprenditoria agricola, Coldiretti segnala quella della Società Cooperativa Agricola Valle Lao di Scalea (CS) nell’alto tirreno cosentino, dove, nel suo punto vendita “Campagna Amica” in c.da Menestallo, il 24 e 25 aprile ci sarà un’esposizione di prodotti agricoli per sensibilizzare i cittadini – consumatori.

Tra gli espositori ci saranno produttori di olio, miele, formaggi vini e una mostra di attrezzi agricoli usati nel passato. Ed ancora maestri cestai lavoreranno in diretta panieri in vimini. Un cantastorie, poi, racconterà vecchie storie legate al mondo rurale Insieme a tutto ciò, saranno serviti piatti semplici per rendere più piacevole la permanenza dei visitatori. Nel punto vendita sarà possibile acquistare verdura fresca e prodotti alimentari del territorio.