Comune di Polistena, al via ‘Ti rimetto APPosto’ e l’app per le segnalazioni dei cittadini

Di seguito il comuncato stampa da parte dell’amministrazione di Polistena e del sindaco Michele Tripodi.

L’Amministrazione Comunale tramite l’APP intende avviare una campagna di partecipazione civile finalizzata ai ripristini di piccole dimensioni dei marciapiedi rotti e/o usurati delle vie comunali urbane e periurbane.

Capita infatti che nel bel mezzo di una passeggiata si possa calpestare qualche mattonella traballante o inciampare in qualche cordolo staccato o tratti di pavimentazione saltata, mancante, frantumata. Tali anomalie non balzano immediatamente alla vista dei passanti in auto, eccezion fatta invece per i pedoni che vi si imbattono direttamente. Si tratta di ripristinare dunque la sicurezza dei percorsi pedonali urbani evitando rischi e pericoli anche minimi per chi ci cammina sopra.

Chiunque voglia partecipare alla campagna attraverso segnalazioni precise, può farlo attraverso l’app utilizzando uno specifico format, già presente nella home con un apposito link, che dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: indicazione della via e/o geolocalizzazione, foto, entità (lieve o pesante) della riparazione richiesta. Saranno prese in carico le segnalazioni che riguardano esclusivamente marciapiedi di competenza comunale.

Il programma di manutenzione e riparazione dei marciapiedi partirà da lunedì 6 novembre.