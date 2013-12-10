Con “Ancora un altro Caffè” Spazio Teatro ricorda Pino Raffa

‘Ancora un altro caffè’ è una delle ultime battute teatrali dell’attore reggino Pino Raffa. Nato e cresciuto a Reggio Calabria coltiva la passione per il teatro fino a quando una grave e spietata malattia interrompe il percorso teatrale e vitale. ‘Era un uomo determinato ma sempre solare e sorridente, fermo ma calmo nelle sue decisioni. Papà sapeva tranquillizzare tutti e sdrammatizzare in ogni situazione, anche la più difficile, senza affrontarla con superficialità.’ Questo il ricordo commosso della figlia Sonia.

Il Memorial Pino Raffa al Politeama Siracusa

Lunedì sera presso il politeama Siracusa di Reggio Calabria è andato in scena il ‘Memorial Pino Raffa – Ancora un altro caffè’. In occasione della quarta edizione gli amici della compagnia di Spazio Teatro hanno voluto rinnovare la formula della serata con finalità benefica a favore di Agiduemila Onlus, associazione di volontariato da vent’anni attiva a favore delle persone disabili.

‘Pino Raffa era un nostro grande amico, attore reggino amatoriale che comincia sin da giovanissimo a lavorare con la compagnia di Enzo Zolea – spiega il presidente di Spazio Teatro Gaetano Tramontana – Nella metà degli anni novanta Pino ha interrotto la sua attività teatrale. In quegli anni nasceva proprio Spazio Teatro e conoscendo la sua originalità ed il suo entusiasmo per il teatro abbiamo cercato subito di coinvolgerlo nel nostro gruppo teatrale. Pino era un grande improvvisatore con una grande inventiva – conclude commosso Gaetano Tramontana – Un attore completo, sempre sorridente, che amava vivere il teatro a 360°. Nel 2008 purtroppo comincia la sua malattia e nel giro di qualche mese Pino ci lascia. Insieme alla moglie Enza e alle figlie Sonia e Francesca abbiamo pensato di ricordarlo almeno una volta l’anno con uno spettacolo. Quest’anno per la prima volta realizziamo il memorial al teatro Siracusa e per la prima volta devolviamo l’incasso ad un’associazione di volontariato che si occupa delle persone disabili.’Due i momenti salienti dell’evento. La rappresentazione dei ‘Vestiti nuovi dell’imperatore, lo spettacolo di Spazio Teatro Ragazzi che festeggia il primo anno di repliche, diretto dal presidente di Spazio Teatro Gaetano Tramontana ed interpretato da Anna Calarco, Domenico Chilà, Mimmo Fiore, Massimo Lo Presti ed Emanuele Modafferi, per l’occasione affiancati da una rappresentanza dei giovani ospiti di Agiduemila. In chiusura il gruppo musicale ‘Kalavria’ si è esibito in una performance musicale.

Il sostegno dell’Università Mediterranea al ricordo

La serata ha visto il sostegno dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Un’occasione per ricordare un attore reggino amato e stimato dall’intero mondo del teatro amatoriale. Una persona generosa che amava improvvisare sul palco e che ha regalato sempre sorrisi alla famiglia, agli amici ed al pubblico reggino e calabrese.