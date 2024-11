Concerto dei Negramaro a Reggio. Altri 500 biglietti per la tappa reggina

Ieri sera sono ripartite le vendite di ulteriori 500 biglietti al costo di 39 euro per il live dei Negramaro al PalaCalafiore di Pentimele il prossimo 8 Maggio. Il tour “La Rivoluzione sta arrivando”, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria ed organizzato dalla Esse Concerti Srl , è attesissimo dai fan calabresi e non, pronti a cantare con i loro beniamini hit passate e nuove tratte dall’ultimo lavoro discografico della band salentina.

Il concerto di sicuro metterà in risalto le grandi qualità dei sei musicisti e del leader Giuliano Sangiorgi che ha saputo imporsi meritatamente facendo diventare il suo gruppo una delle band pop-rock italiane di maggior successo dell’ultimo ventennio.

Il costo del biglietto è confermato a 39 euro e non è contemplata nessuna ulteriore maggiorazione. Ed è proprio il cantante Sangiorgi ad anticipare che sarà uno spettacolo che, per l’indiscussa qualità del progetto, le ottime prestazioni della band e non ultima la resa straordinaria dal vivo dei nuovi brani dell’omonimo album di inediti, ha conquistato critica e pubblico.

Per i Negramaro si preannuncia un altro anno ricco di successi visto il precedente che, con i singoli dall’album rilasciato a settembre e certificato platino, hanno dominato l’airplay estivo ed autunnale ottenendo un’ottima accoglienza radiofonica per ciascuna delle tracce estratte. Il gruppo salentino è ormai fra i musicisti italiani più apprezzati di tutto lo stivale per la loro capacità di combinare elementi tipici della musica rock mantenendo però uno stile che strizza l’occhio anche alla musica pop.

Insomma, un gruppo di abili musicisti che compongono canzoni dal grande appeal per un grande numero di ascoltatori, sia nei loro pezzi più energici che in quelli maggiormente soft.

L’inizio della scalata verso il successo della band salentina comincia con il singolo “Mentre tutto scorre” tratto dall’omonimo album del 2005 contenente altri pezzi considerati fra i più belli come “Solo3min”, “Nuvole e lenzuola” e “Estate”. Da lì in poi, la strada al successo commerciale è spianata con gli album successivi “La finestra”, “Casa 69” che ha ottenuto addirittura il quadruplo disco di platino, e il più recente “La Rivoluzione Sta Arrivando”.