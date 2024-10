Confcommercio, “Dalle imprese per le imprese” a favore delle zone terremotate del centro italia

Confcommercio Reggio Calabria è al fianco delle zone terremotate del centro Italia. “Dalle imprese per le imprese” è il nome scelto dall’Associazione per l’iniziativa benefica, in fase organizzativa e in collaborazione con l’amministrazione comunale reggina, che vedrà protagoniste, ancora una volte, le aziende. «Il nostro obiettivo è di coinvolgere l’intero territorio per creare un sistema di sinergie territoriali – ha spiegato il Presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Giovanni Santoro – che operano per la realizzazione di eventi utili a dare visibilità alla città, alle imprese e ad un sistema di aggregazione sempre più importante».

Oltre a modelle e modelli professionisti sfileranno sul palco del teatro “Francesco Cilea”, questa la location scelta per l’evento che si terrà nel mese di marzo, anche giovani reggini con la passione della moda. A tal proposito, Confcommercio organizza per giorno 16 febbraio, dalle 14:30, una prima selezione degli aspiranti modelli in via Castello 4 alla presenza di Alessandra Giulivo, direttore generale della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer; Enza D’Amico per Federmoda Italia Reggio Calabria; Fabio Mascaro, fashion influencer e la modella Irma Imedadze.

I ragazzi che passeranno la prima selezione accederanno al corso di portamento gratuito in programma il prossimo 20 febbraio, dalle 16:00 alle 17:30, sempre nella sede reggina di Confcommercio. Per informazioni contattare il numero 0965-330853/7.