Confindustria, Ninni Tramontana eletto Presidente del Comitato Piccola Industria

Cambio della guardia al vertice del Comitato Piccola Industria di Confindustria Reggio Calabria. Ninni Tramontana è il nuovo presidente per il biennio 2014-2016 e, come tale, entra di diritto nella squadra del presidente Andrea Cuzzocrea in qualità di vicepresidente dell’associazione di via del Torrione.Tramontana è stato eletto nel corso dell’ultima riunione dell’organismo, che si è svolta nella sede degli Industriali reggini.“È per me un grande onore – ha commentato Tramontana a margine della sua elezione – raccogliere il testimone di Filippo Arecchi, al quale va il merito di aver rappresentato con autorevolezza il ruolo economico e sociale che le piccole e medie imprese rivestono sul nostro territorio. Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia che mi è stata accordata, per me motivo di grande orgoglio. Abbiamo davanti un biennio di lavoro impegnativo – ha proseguito il neopresidente del Comitato Piccola Industria – e il primo obiettivo è quello di rafforzare la nostra identità, confermando il suo ruolo operativo e di proposta all’interno dell’associazione. Ho la fortuna – ha concluso Tramontana – di poter contare sulle competenze e sull’esperienza di tutti i componenti del Comitato, e questo è un valore aggiunto di fondamentale importanza”. Ninni Tramontana, 41 anni, imprenditore di quinta generazione è amministratore unico dell’omonima azienda vinicola, da sempre impegnata nella promozione dei vini del territorio reggino sul mercato nazionale e internazionale. Rispettare la naturalità, esaltare il valore enologico, valorizzare le peculiarità varietali di ciascun vitigno, sono le regole ferree su cui Ninni Tramontana è riuscito a formare un nuovo modello di impresa vitivinicola, radicata nel territorio ma con lo sguardo rivolto ai mercati più esigenti e preparati. Un modello che, adesso, sarà assunto a riferimento anche per l’azione di uno dei più importanti organismi del sistema confindustriale.