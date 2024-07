CONI Calabria: Rosalba Giordano, reggina doc, vola a Parigi per i XXXIII Giochi Olimpici

“Con orgoglio esprimo il mio pensiero per Rosalba Giordano, risorsa preziosa del Comitato Regionale CONI Calabria, la quale frequenta, dai primi giorni di maggio, il primo corso di Management Olimpico “Giulio Onesti“.

Un corso di alta formazione che specializzerà in materia Olimpica una giovane eccellenza calabrese, oggi impegnata presso Casa Italia in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Immersa in un luogo simbolo dello Sport italiano, qual è il Centro di Preparazione Olimpica di Roma, Rosalba Giordano si sta preparando al meglio per superare a pieno titolo l’esame previsto per acquisire lo status di «Manager dello Sport Olimpico» (MSO) e la conseguente abilitazione.

Dopo una dura selezione (20 posti di cui 4 riservati agli atleti Olimpici), Rosalba Giordano ha coronato un sogno che inorgoglisce l’intero contesto calabrese, rientrando a pieno titolo tra le eccellenze dello Sport.



Laureata con una votazione di 110/110 e la lode accademica in Economia, Rosalba Giordano affronta con dedizione un percorso complesso ma, al contempo, stimolante tra Marketing, Gestione, Innovazione, Finanza, Legal e Contrattualistica.

Nello specifico, in considerazione degli studi pregressi, Rosalba Giordano sta contribuendo attivamente ai progetti legati all’ecosostenibilità dell’industria sportiva, oggi fattore determinante in termini di innovazione e ricerca.

Augurando il meglio per il suo avvenire, sostengo con convinzione che la buona volontà e la formazione ripagano sempre con un tornaconto incredibile per crescita e valorizzazione personale e territoriale.

Vedere Rosalba Giordano accanto a Matteo Castaldo, canottiere vincitore di 2 medaglie di bronzo ai Giochi Olimpici di Rio e di Tokyo, Marco Belotti, nuotatore partecipante alle Olimpiadi di Londra, Rio e Tokyo e a tante altre personalità di spicco del mondo dello sport, dovrebbe unire il nostro contesto in un unico grido: “Viva lo Sport, Viva la Calabria con le sue Eccellenze”.

Il Presidente del C.R. CONI Calabria

Avv. Maurizio Condipodero