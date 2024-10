Cons. Marino, Brunetti e Gangemi: ‘Sintesi tappa del percorso di crescitta di Reggio’

«La condivisione delle scelte e la partecipazione dei cittadini sono da sempre un vero e proprio mantra per l’amministrazione Falcomatà. Fin dal giorno del suo insediamento il sindaco ha dimostrato di voler rendere la sede del municipio un vero e proprio palazzo di vetro. Ma il grado di compartecipazione vissuto durante la tre giorni di Sintesi, l’iniziativa promossa dalle associazioni La Svolta e Reset, che ha visto protagonista l’Amministrazione comunale e metropolitana, è sicuramente un risultato degno di nota che rappresenta una splendida notizia per il proseguo del percorso di rinascita della Città. Non era affatto scontato che i rappresentanti della politica, dell’associazionismo, delle istituzioni, delle organizzazioni del mondo sportivo, delle associazioni ambientaliste, delle realtà di quartiere, delle associazioni di categoria, si ritrovassero per tre giorni, a ridosso di ferragosto, di fronte a migliaia di cittadini, per condividere analisi, idee e progetti per la il presente ed il futuro della Città». Lo affermano in una nota i rappresentanti del gruppo comunale Idem Demetrio Marino, Paolo Brunetti e Francesco Gangemi. «La nostra esperienza di ex rappresentanti circoscrizionali – affermano ancora i tre consiglieri – suggerisce quanto sia essenziale oggi promuovere luoghi e strumenti di discussione che possano in qualche modo andare a colmare quello spazio lasciato vuoto con il venir meno delle circoscrizioni. Nel suo percorso amministrativo la compagine oggi alla guida del governo cittadino ha sempre tenuto presente questo obiettivo, dedicando sempre il dovuto spazio alle iniziative di ascolto e di partecipazione. La manifestazione Sintesi può infatti essere considerata come una tappa, seppur importante, di un percorso più ampio avviato ormai diversi anni fa, che ha visto gli amministratori locali confrontarsi costantemente con i territori, con i rappresentanti del mondo delle professioni, con le associazioni di categoria e le realtà di base, ma soprattutto con i comitati, le pro loco e le associazioni di quartiere, sviluppando tutti gli strumenti utili alla partecipazione dei cittadini».

«Tra i dati più interessanti venuti fuori da questa manifestazione registriamo quindi la grande voglia di partecipazione della gente – proseguono ancora Marino, Brunetti e Gangemi – di una comunità vogliosa di partecipare alla gestione della cosa pubblica, fervida di suggerimenti e di proposte, attiva e costruttiva nell’approccio verso l’altro, desiderosa di fare rete, di valorizzare le realtà più qualificanti, di difendere il territorio dagli attacchi e dalle speculazioni politiche. Riteniamo quindi che l’Amministrazione Falcomatà debba proseguire su questa strada, continuando a rafforzare il suo metodo di condivisione, nell’ottica di un sistema complessivo che vede la città mettersi progressivamente alle spalle le difficoltà vissute nel tentativo di un difficile quanto avvincente percorso di rinascita che sta investendo piano piano tutte le aree, tutti i quartieri, tutti i comparti produttivi del territorio urbano».

«Quello di Sintesi è dunque un esperimento da replicare. Riteniamo corretta ed efficace la scelta di tornare a discutere dei temi venuti fuori da quella manifestazione nell’ambito di incontri di quartiere, coinvolgendo le migliori energie del territorio. La politica in questo senso assolve pienamente il suo compito di raccolta ed organizzazione delle istanze della gente. Noi continuiamo a lavorare per la gente, con la gente, tra la gente. Senza proclami, con tanta umiltà, proseguiamo ogni giorno la nostra opera di servizio consci di aver già realizzato la gran parte dei punti programmatici sui quali la città ci ha premiato con le sue scelte elettorali e determinati a completare questo percorso nel migliore dei modi per rilanciare sugli obiettivi di governo da fissare per i prossimi cinque anni».

«Il nostro impegno dunque – concludono i tre consiglieri – a fianco del sindaco Falcomatà, prosegue senza soluzione di continuità, nella certezza che i cittadini sono in grado di riconoscere il sano e generoso sforzo che stiamo compiendo, ottenendo risultati sinceramente impensabili fino a qualche anno fa, a cominciare dal risveglio della coscienza civica e della voglia di partecipazione, vero e proprio cuore pulsante della macchina del cambiamento che continua a viaggiare a velocità sostenuta verso la Reggio Calabria che tutti vogliamo».