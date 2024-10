Consiglio comunale, è Vincenzo Marra il nuovo Presidente

Nel corso della convocazione del primo Consiglio comunale a seguito delle elezioni amministrative che hanno visto trionfare per la seconda volta Giuseppe Falcomatà, è stato votato il Presidente dello stesso: si tratta di Vincenzo Marra.

Alla prima votazione hanno espresso la preferenza nei confronti di Marra solo 20 consiglieri, numero non sufficiente per procedere all’elezione.

Successivamente, a seguito degli appelli in aula (utili anche a evitare uno slittamento del Consiglio, che avrebbe visto una nuova convocazione la prossima settimana) si è proceduto con la seconda votazione, alla quale ha partecipato anche Pazzano, inizialmente astenuto, con però “allegata” la richiesta di convocazione di un Consiglio comunale straordinario per affrontare con fermezza l’emergenza Covid in città.