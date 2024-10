Consiglio dei Ministri a Reggio, Grillo: “Calabria deve risorgere”. Intanto da Catanzaro…

Il Consiglio dei ministri in Calabria “è un segno molto importante per una Regione che mi sembra abbia subito una catastrofe dal punto di vista sanitario. Dobbiamo farla risorgere. Con gli strumenti normativi normali non eravamo nelle condizioni, per cui con questa ultima ratio siamo sicuri di potere dare uno stimolo diverso”. A dirlo è il ministro della Salute, Giulia Grillo, a margine del convegno ‘L’innovazione tecnologica italiana a difesa e protezione della Salute’ alla Camera.

LEGGI ANCHE

“C’è poi il tema dello sblocco delle assunzioni – evidenzia – su cui io mi sto impegnando perché la legge prevede il blocco del turnover per come abbiamo i parametri, però dobbiamo anche fare in modo che la Calabria si risollevi. Io cercherò in tutti i modi in conversione, di trovare una misura che con la Ragioneria consenta di alleggerire il peso del blocco del turnover, di riprendere quelle che erano le assunzioni previste e non erano state fatte”.

La scelta di Reggio Calabria come sede del Cdm non va giù a istituzioni e associazioni di Catanzaro. Il sindaco Abramo aveva già espresso il proprio disappunto, adesso seguito da numerose associazioni.

Catanzaro Nel Cuore, Cara Catanzaro, Petrusinu Ogni Minestra, Catanzaro in Movimento, Fare per Lido, Catanzaro è la mia Città, Mirabilia, Unite ad Arte parlano “di sgarbo istituzionale” e invitano il primo cittadino di Catanzaro a far sentire la propria voce, oltre ai parlamentari della città a disertare l’evento di Reggio.