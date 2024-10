Lunedi 8 giugno Consiglio Federale infuocato… e non solo per la serie C

La proposta venuta fuori dal consiglio di Lega A non è certamente in linea con quelle che sono le direttive della FIGC. In 16 su 20 hanno votato, in caso di stop definitivo del campionato, per la non assegnazione dello scudetto ed il blocco delle retrocessioni, tranne che nei due casi le situazioni non siano matematiche. Questo ha provocato una forte insoddisfazione del presidente Gabriele Gravina che, fino ad oggi, ha parlato sempre di algoritmo, totalmente bocciato dalle società.

Tornando al blocco delle retrocessioni, una proposta che difficilmente verrà accettata, visto che dalla B comunque ci saranno le promozioni ed il rischio sarebbe quello di avere una serie A allargata. Insomma, se è vero che si parlava di bagarre lunedi 8 giugno per la serie C, toni molto alti vi saranno anche per la discussione del massimo campionato. Ricordiamo, ipotesi avanzate solo in caso di nuovo stop definitivo del campionato.