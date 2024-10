Consiglio regionale, il cdx risponde al Pd: ‘Affetto dalla sindrome di Calimero’

“Il gruppo regionale del Pd sta subendo la sindrome di Calimero. Ogni qualvolta il Consiglio approva un provvedimento legislativo senza il suo voto (il che accade spesso) assume un atteggiamento vittimistico e si sfoga con alti lamenti, nella speranza di riscattare così la negligenza progettuale e gli insuccessi istituzionali agli occhi dei calabresi.

Definire ‘pagina buia’ la nuova normativa sui Consorzi di bonifica, vuol dire che o non si rendono conto della straordinaria portata di una riforma (sostenuta da importanti risorse) per un settore che ha un enorme impatto economico e sociale ma che da anni versa in difficoltà; oppure che la deriva populista del nuovo corso del Pd, il cui unico obiettivo è strappare consenso ai 5Stelle in vista delle elezioni per l’Europa, impone anche al Gruppo consiliare calabrese di esasperare la polemica per competere sul terreno dell’antipolitica sloganista e generalista”.

I gruppi di centrodestra in consiglio regionale replicano al Pd, che aveva criticato la riforma dei consorzi di bonifica approvata nel corso dell’ultima seduta.

