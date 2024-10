Consiglio regionale, confermata prima seduta della XI legislatura a porte chiuse

Domani in aula per la prima volta dopo il voto del 26 gennaio. Assicurata la diretta streaming

Si svolgerà “regolarmente” la prima seduta del Consiglio regionale fissata per domani alle ore 10:30. Il Settore Segreteria Assemblea ed Affari generali di Palazzo Campanella, nel ribadire la convocazione a porte chiuse, ha comunicato a tutti i partecipanti le modalità di svolgimento della stessa riunione.

D’altra parte anche il Consiglio regionale deve uniformarsi alle disposizioni restrittive emanate nelle ultime settimane dal Governo. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, in cui all’art.1 punto 6 è stato statuito che “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”. La prima seduta consiliare dell’XI Legislatura calabrese, è evidentemente una di queste, e la comunicazione della Segreteria dell’Assemblea mette a tacere anche i rumors provenienti da chi intravedeva un nuovo rinvio, dopo quello del 9 marzo scorso.

L’Assemblea sarà chiamata ad eleggere il neo presidente del Consiglio regionale, insieme ai due vicepresidenti. E allo stesso tempo i due segretari questori dell’assemblea, alla quale si accederà secondo un rigido schema comunicato dalla Segreteria: l’accesso all’Aula consiliare sarà consentito esclusivamente ai consiglieri regionali agli assessori regionali ed al personale degli uffici competenti. A tal proposito, si precisa che in Aula accederà un numero massimo di quattro dipendenti, a cui si aggiungono due dipendenti per box laterale incaricati della registrazione della seduta e della manutenzione degli impianti. La pubblicità dei lavori sarà assicurata attraverso la diretta telematica, reperibile sulla home page del sito istituzionale www.consiglioregionale.calabria.it o direttamente al link https://www.youtube.com/user/ConsiglioRegCalabria. Il personale in servizio agli ingressi della sede consiliare provvederà ad evitare assembramenti nei corridoi, nell’androne e negli spazi comuni del Palazzo, così come sarà regolamentato l’accesso a tutte le Aule del Consiglio regionale. All’interno dell’Aula consiliare è prevista la disposizione dei posti utilizzabili a scacchiera, in maniera tale da garantire la distanza massima possibile tra i consiglieri. I posti utilizzabili saranno indicati da personale all’uopo addetto.