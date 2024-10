Al Consiglio Regionale le premiazioni del concorso “Natura,Arte,Musica”

La Fondazione “Regina Consolatrice Santo Rosario” ha organizzato la IX edizione del concorso “Natura, Arte e Musica”, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e con la partecipazione di tante istituzioni scolastiche reggine.

I ragazzi premiati fanno parte delle seguenti scuole:

Istituto Comprensivo “ Carducci- V: Da Feltre”

Istituto Comprensivo “De Amicis – Spanò Bolani”

Istituto Comprensivo “ Vitrioli – Principe di Piemonte”

Istituto Comprensivo “ Nosside – Pythagoras”

Istituto Comprensivo “ O. Lazzarino – Passo Caracciolo”

Istituto Comprensivo “ Asprea – Moscato”

Istituto Comprensivo “ Galileo Galilei- Pascoli”

Convitto “ T. Campanella”

La premiazione si svolgerà Martedì 8 Maggio alle ore 9.30, presso la sala Calipari del Palazzo Campanella.

La Fondazione promuove ogni anno il Concorso “Natura ,Arte e Musica”, dedicato all’arte e alla musica.

“Nasce, come un’iniziativa didattico – educativa, per risvegliare negli alunni, nella giusta misura, la creatività artistico – culturale e musicale, per essere in sintonia con le proprie attitudini artistiche e per stimolarli all’osservazione, alla conoscenza affinché si instauri un rapporto artistico culturale con l’ambiente e il territorio di appartenenza.”

“Gli alunni hanno utilizzato intrecci personali e creativi di linee e colori per esprimere le proprie emozioni, nel percorrere l’itinerario artistico della semplicità, che si rispecchia nei piccoli futuri artisti. Anche per quanto riguarda la musica gli alunni hanno saputo esprimere le proprie emozioni e il proprio sentire musicale.”

“Senza l’arte la storia naturale non sarebbe che tecnica, senza la natura l’arte non sarebbe che sogno e chimera”