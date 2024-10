Reggio, i controlli del sabato sera: 7 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

La polizia locale di Reggio Calabria la notte scorsa ha posto in essere un servizio straordinario di controllo del territorio, della circolazione veicolare e del rispetto delle norme da parte degli esercizi pubblici.

Controlli

Il dispositivo diretto dal Comandante e coordinato dall’istruttore Garofano, si è giovato di circa 25 unità, 10 autoveicoli, due precursori etilometrici, drug-test ed etilometro. Sul fronte della circolazione veicolare sono stati controllati 139 conducenti e 234 persone complessivamente.

Sanzioni

In totale le sanzioni comminate sono state 47. Sono stati sorpresi in stato di ebbrezza alcolica 7 conducenti, di cui due neopatentati che presentavano tassi alcolemici superiori di oltre tre volte i limiti di legge. Per loro è scattata anche la denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 186 bis del codice della strada. Sono state ritirate sei patenti di guida, sottoposti a fermo due motocicli per utilizzo di casco protettivo non omologato, e conseguente sequestrato degli stessi. Sequestrato un veicolo per mancata copertura assicurativa.

Ispezioni

Ispezionati inoltre sette esercizi pubblici di cui tre verbalizzati per varie violazioni amministrative. Controllata nella notte anche l’aria di Piazza Duomo ove sono state comminate circa 30 verbali per sosta selvaggia. Alle operazioni presente anche l’assessore alla Polizia Locale e sicurezza Urbana dott. Nino Zimbalalatti.