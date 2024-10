Convegni di Cultura “Maria Cristina di Savoia”, sezione di Reggio Calabria

Giovedì 26 aprile 2018 presso la casa della Presidente prof.ssa Maria Teresa Battiati Baccellieri, nel cuore della città metropolitana di Reggio Calabria, all’interno dei Convegni di Cultura di Maria Cristina di Savoia, sezione di Reggio Calabria, vi è stato l’incontro del sodalizio con il pittore reggino Alessandro Allegra che attraverso la proiezione delle sue opere ha illustrato il percorso artistico e documentato le tappe più significative della sua vita d’artista: dall’esperienza coi pittori di via Margutta alla sua esposizione nel secondo raduno a l’Espace Copernic di Place Julies Ferry, di Saint-Dié, in Francia, al Museo dello Splendore di Giulianova a quello Diocesano di Caltanissetta , al Giovanni Paolo II di Cracovia, al MuStruMu e alla sala Museo del Ferroviere di Reggio Calabria, dove è presente con le sue opere.

La serata è stata un incontro piacevole con l’artista che ha interagito con i presenti, soddisfacendo le loro domande e curiosità . Alla fine la presidente a nome di tutto il gruppo, dopo aver ricordato la loro guida spirituale il sacerdote don Nuccio Santoro, recentemente scomparso, e osservato un minuto di silenzio in sua memoria, ha omaggiato il pittore per la sua disponibilità e cordialità di una medaglia con l’effigie di Maria Cristina, appositamente coniata nel 2014 in occasione della sua Beatificazione.