Convegno ‘Più unici che rari – Valorizzare le differenze per una scuola inclusiva’ all’IC Catanoso

Esperti e istituzioni a confronto per un’educazione inclusiva e per sensibilizzare sul tema delle neurodivergenze

Garantire pari opportunità a tutti, identificando e valorizzando le caratteristiche e i talenti dei ragazzi, accompagnandoli in un cammino di presa di coscienza del proprio potenziale. Questo l’obiettivo della scuola, intesa come comunità educante e agenzia che accoglie e ha cura delle diversità, che non costituiscono mai un limite, ma un’unicità da custodire. Un tema ad ampio spettro, quello delle neurodivergenze, esaminato da qualificati esperti e professionisti del settore nel convegno “Più unici che rari – Valorizzare le differenze per una scuola inclusiva”.

Dettagli dell’evento e partecipazione

L’incontro è promosso dall’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto” e si terrà il prossimo 2 aprile all’Auditorium “A. De Gasperi”, sito in via Reggio Campi II tronco, n. 164, dalle ore 16,30 alle 18,30. Questo convegno, in occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo, rappresenta una preziosa opportunità di riflessione, confronto e sensibilizzazione aperta al territorio.

Un focus su neurodivergenze, inclusione e supporto educativo

Il convegno permetterà ai partecipanti di acquisire uno sguardo più consapevole sul panorama delle neurodivergenze e sulle sue molteplici sfumature, offrendo un valido supporto e incoraggiando lo sviluppo di pratiche educative e sociali che valorizzino il contributo di ognuno.

I relatori e i contributi principali

A fare gli onori di casa sarà il Dirigente scolastico Prof. Marco Geria, seguito dagli interventi di:

Dott.ssa Giusi Princi , Europarlamentare, Vicepresidente dell’Intergruppo del Parlamento europeo sulle Regioni Costiere e Insulari , con delega al Mediterraneo e Vicepresidente della Regione Calabria.

, Europarlamentare, Vicepresidente dell’Intergruppo del Parlamento europeo sulle , con delega al Mediterraneo e Vicepresidente della Regione Calabria. Dott. Massimo Aiello , Presidente Ordine Psicologi Calabria.

, Presidente Ordine Psicologi Calabria. Prof. Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria.

Gli esperti e i temi trattati

I contributi dei seguenti esperti impreziosiranno l’iniziativa:

Prof. Giovanni Giacobbe , Psicologo, Psicoterapeuta e Coordinatore scientifico della “ Cooperativa Libero Nocera ”, affronterà il tema del processo di inclusione sociale.

, Psicologo, Psicoterapeuta e Coordinatore scientifico della “ ”, affronterà il tema del processo di inclusione sociale. Dott.ssa Concetta Festa , Psicologa e analista del comportamento IBA®, tratterà della sinergia tra scuola e professionisti.

, Psicologa e analista del comportamento IBA®, tratterà della sinergia tra scuola e professionisti. Dott.ssa Giusy Casile , Psicologa e psicoterapeuta ASP RC – Presidente Associazione PERSONA, presenterà un focus sull’autismo a ampio spettro, dalla diagnosi precoce al Progetto di Vita Adulto.

, Psicologa e psicoterapeuta ASP RC – Presidente Associazione PERSONA, presenterà un focus sull’autismo a ampio spettro, dalla diagnosi precoce al Progetto di Vita Adulto. Dott.ssa Adriana Comi , rappresentante A.GE.DI – Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili.

, rappresentante A.GE.DI – Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili. Prof. Vincenzo Maria Romeo, Direttore Scientifico della SPPG – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppo analitica, si concentrerà sulla dimensione psicopatologica in termini biopsicosociali.

Moderazione e conclusioni

L’evento sarà moderato dalla Prof.ssa Caterina Tripodi, con la partecipazione della Dott.ssa Teresa Favasuli – interprete LIS. Le conclusioni sono affidate a Gianluca Marcello, presidente Fiavet Calabria e a Giuseppe Ciminnisi, presidente Fiavet.

La rete di scopo e la partecipazione delle scuole

Durante l’evento sarà presentata la rete di scopo “Tutela e sostegno delle neurodivergenze” stipulata dall’Istituto “Catanoso – De Gasperi – S. Sperato – Cardeto” in sinergia con il Liceo Statale “T. Gulli”, gli Istituti Comprensivi “Giovanni XXXIII” di Villa San Giovanni, “Foscolo” di Bagnara Calabra, “Cassiodoro – Don Bosco” di Pellaro e “San Giorgio Morgeto – Maropati”.

Sarà possibile seguire il convegno in diretta streaming sulla pagina Facebook di CityNow.

Per info e prenotazioni, fino a esaurimento posti, è possibile mandare una email a roda.nicolina@iccatanosodegasperi.edu.it.