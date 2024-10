Coppa Italia Serie C: Reggina, decise le date delle sfide con Siracusa e Vibonese

di Matteo Occhiuto – Mentre la Reggina disputava una delle ultime – se non l’ultima – amichevole della propria pre-season contro il GallicoCatona, a cento chilometri di distanza prendeva il via la stagione ufficiale di Vibonese e Siracusa, inserite insieme agli amaranto nel girone M della Coppa Italia di Serie C.

Al “Razza” di Vibo Valentia hanno prevalso gli aretusei, impostisi con il punteggio di 2-1. Gli azzurri salgono dunque a quota 3 punti, lasciando a 0 i rossoblu. Tale risultato, poi, disegna il calendario delle restanti partite: per regolamento la Reggina avrebbe disputato la prima gara con la squadra perdente. Domenica 12 agosto, dunque, sarà Reggina-Vibonese, in teoria allo stadio Granillo.

Sette giorni dopo, dunque, i ragazzi di Cevoli renderanno visita al Siracusa allo stadio “Nicola De Simone”.

QUESTO IL QUADRO DEL GIRONE M DI COPPA ITALIA DI SERIE C

Vibonese-Siracusa 1-2 [1′, 61′ Diop (S), 88′ Bubas (V)]

Reggina-Vibonese domenica 12 agosto

Siracusa-Reggina domenica 19 agosto

CLASSIFICA

Siracusa 3

Reggina 0

Vibonese 0

