Coppolino: “Il ricorso sarà rigettato. A Barcellona solo ostruzionismo, Reggio mi ha accolto”

di Matteo Occhiuto – Meno di ventiquattr’ore e poi si saprà il futuro. Il ricorso presentato da Aurelio Coppolino, amministratore unico della Nuova Cestistica Barcellona già Viola Reggio Calabria, verrà discusso domani, con la sentenza che stabilirà se approvare il passaggio dallo Stretto alla Sicilia del titolo sportivo ceduto da Giancesare Muscolino. Alla vigilia dell’esito del ricorso della FIP, l’imprenditore ha parlato in conferenza stampa.

“Io so già, e lo dico 20 ore prima, che il ricorso sarà rigettato per difetto di presentazione. Detto questo, andiamo avanti”.

“Ringrazio la città di Reggio Calabria, il sindaco della città di Reggio Calabria ed il presidente del Coni, Maurizio Condipodero. Ringrazio anche degli imprenditori che, già da ieri, mi hanno garantito impegni economici in termine di sostegno a quella che potrebbe essere una realtà”.

“Ringrazio anche i tifosi della Viola. Ho letto con attenzione il comunicato emesso dal gruppo della tifoseria nero-arancio, che legittimamente hanno chiesto rassicurazioni. Ci saranno tempi e luoghi e tavoli di confronto. Ma, come già fatto, assicuro una cosa: se, da domani, il mio progetto si sposterà a Reggio Calabria lo farà con l’intento di dare continuità al progetto, che, mai più, si muoverà dalla città dello Stretto”.

“Concedetemi una parentesi su questo: mi rivolgo ai cittadini e tifosi reggini. Io capisco il vostro punto di vista, ma credo che sia giusto che mi venga concesso di poter fare qualcosa per la terra e la città da cui provengo e a cui sono legato. Questo, ovviamente, tenendo fortissimamente presente il rispetto che ho per Reggio Calabria e la Viola”.

“La vecchia società è stata oggetto di critiche per non aver dato possibilità alle realtà reggine di contribuire, prima del passaggio del club a mio carico. Però chiedo: perché non è stato fatto niente prima, ma solamente dopo della cessione della Viola? Reggio Calabria è una città che, negli anni, ha dimostrato di fare sistema. Anni fa c’era una squadra in Serie A nel calcio, nel basket, nella pallavolo. Questo denota capacità di fare sistema fuori dal comune“.

“Il posto della Viola Reggio Calabria è in Serie A2. E, pertanto, qualora fosse rigettato il ricorso, e dovessi portare tutta la mia compagine in riva allo Stretto, confermo l’intenzione di fare ricorso al TAR per riportare questo club dove merita di stare”.

“Chiedo alla proprietà della Nuova Cestistica Viola il perchè del non essersi interfacciati con il dottor Muscolino nel momento in cui si paventava la cessione. Ribadisco altresì la volontà di voler comunque confrontarmi con tutte le realtà cestistiche locali: nuova Jolly, Scuola Basket, Nuova Cestistica Viola, Botteghelle…”

