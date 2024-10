Reggina, Corazza: ‘A Reggio Calabria sono in Paradiso’

Durante il mercato estivo i tifosi invocavano il grande colpo soprattutto nel reparto offensivo. Nel momento in cui si è avuta la certezza dell’arrivo di Simone Corazza, gli animi non si sono particolarmente surriscaldati. Reduce da un brutto infortunio, il calciatore era rientrato nel finale di campionato a Piacenza, poi il passaggio in amaranto. Interpellato dai colleghi de La Libertà, l’attuale capocannoniere del girone C ha dichiarato: “A Reggio Calabria sono in paradiso, la città è bella ed accogliente. Il calore che ci circonda è eccezionale. E’ la mia prima esperienza al Sud e dovevo scoprire tante cose, tutto però sono positive.

“Al Piacenza sarò sempre riconoscente. Avevo dentro una grandissima voglia di riscatto dopo due anni difficili, ora mi godo questo grande momento“.