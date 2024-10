Coronavirus, Arcuri al TG1: ‘Lavoriamo per raddoppiare i posti di Terapia Intensiva’

Il reggino Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza Coronavirus nominato da Giuseppe Conte, è intervenuto questa sera al TG1. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Abbiamo distribuito -afferma- milioni di mascherine, abbiamo acquistato 4950 respiratori che sono le attrezzature per la Terapia Intensiva con l’obiettivo di raddoppiare i posti. Questo -prosegue- è molto, ma non è tutto. Stiamo correndo per dotare presto gli italiani di tutto il possibile. Stiamo lavorando alla conversione di alcune fabbriche, noi dobbiamo ripristinare un pezzo d’industria nazionale che non c’è più. Le guerre commerciali e le epidemie globali rispondono alle stesse regole: ne escono prima e meglio i paesi che si dotano di tutto quello che serve per combattere le guerre. Dobbiamo arrivare prima possibile a questo obiettivo. Ci sono molte aziende italiane -conclude- solidali e disponibili a convertirsi. Intorno all’emergenza c’è un clima straordinario, contiamo che questo ci aiuti.”