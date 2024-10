Coronavirus Reggio, il GOM chiude preventivamente un reparto

Misura resa necessaria per alcune positività al test per SARS-COV2 riscontrate in reparto

Il reparto di Medicina d’accettazione e d’urgenza del Presidio Ospedaliero “Riuniti” chiude preventivamente a seguito di alcune positività al test per SARS-COV2 riscontrate all’interno del reparto.

Riscontrati al GOM di Reggio casi positivi in Medicina d’accettazione

La Direzione Generale del GOM, informa una nota stampa, la chiusura preventiva del reparto di Medicina d’Accettazione e d’Urgenza del Presidio Ospedaliero “Riuniti”.

La misura si è resa necessaria per alcune positività al test per SARS-COV2 riscontrate in reparto.

Pertanto, come da prassi, è stata disposta la sanificazione dell’Unità e l’esecuzione dei tamponi per i pazienti ricoverati in reparto e li operatori sanitari.

La Direzione infine comunica l’impossibilità di effettuare nuovi ricoveri ad ovvia esclusione per il trattamento degli attuali degenti