Coronavirus, Gratteri: ‘Ndrangheta si approfitterà di difficoltà economiche’

Gli 'ndranghetisti si presenteranno, come sempre, come benefattori

“Gli ‘ndranghetisti si presenteranno, come sempre, come benefattori, come gente che aiuta chi ha bisogno, i poveri, questo lo fanno già, da sempre, dando ai disperati 30 euro al giorno per un lavoro in nero, e questi si sentiranno, sul piano psicologico, ancora più prostrati e ancora più riconoscenti verso chi gli darà questi 30 euro“. Queste le dichiarazioni del capo della Dda di Catanzaro Nicola Gratteri a “AdnKronos”.