Coronavirus, Mattarella: ‘Ne usciremo insieme. Pensiamo anche al post emergenza’

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato poco fa all’Italia. Di seguito le sue parole:

Anziani, medici e sanitari pagano il prezzo più alto. Vorrei ringraziare tutti voi per tutti i sacrifici. Da alcuni giorni ci sono segnali di rallentamento dei contagi. Non deve farci rilassare, perchè è accompagnato da molte morti. La risposta collettiva che il popolo sta dando è apprezzato anche all’estero. Anche di questo avverto il dovere di rendervi conto, e non parlo di Capi di Stato europei. Tutti mi hanno detto che hanno preso decisioni su ispirazioni del sistema italiano. Sono indispensabili iniziative economiche nuove. Mi auguro che tutti comprendano appieno la minaccia per l’europa. Nel nostro paese sono state prese misure drastiche, sottoposte al giudizio del Parlamento. Sono “in cantiere” numerosi provvedimenti. Comprendo l’ansia di molte persone per il proprio lavoro. Le risposte saranno tutte frutto dell’impegno comune. L’unità è indispensabile. Dobbiamo iniziare a pensare al post emergenza per rilanciare la vita sociale e l’economia. Abbiamo altre volte superato periodi difficili e drammatici, ne usciremo insieme anche questa volta.